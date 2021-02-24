الملك وولي العهد يهنئان أستونيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى السيدة كريستي كاليولايد، رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى كريستي كاليولايد، رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.