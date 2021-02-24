الصين وكورونا.. وثائق تكشف معلومات هامّة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:14 صباحاً - كشفت وثائق مسربة من منظمة الصحة العالمية، عن أسرار جديدة حول انتشار وباء كورونا، مبينةً ان السلطات الصينية تكتمت على الوباء ما لا يقل عن 3 أشهر، وأنها لم تبذل الجهود المطلوبة لمكافحة الوباء والحد من انتشاره.

وفي تقرير نشرته صحيفة “الغارديان”، فإن المسؤولين الصينيين فعلوا “القليل” فيما يتعلق بالتحقيقات الوبائية في أصل جائحة كوفيد 19 في ووهان في الأشهر الثمانية الأولى بعد تفشي المرض.

لا مستندات أو بيانات

كما قال ملخص تقرير السفر الداخلي لمنظمة الصحة العالمية، إنه بتاريخ 10 أغسطس 2020، فإن الفريق الذي التقى بنظرائه الصينيين كجزء من مهمة للمساعدة في العثور على أصل الفيروس تلقى معلومات ضئيلة في ذلك الوقت، ولم يتم تقديم أي مستندات أو بيانات مكتوبة.

كما يؤكد التقرير الصادر في الصيف الماضي، والذي كُتب في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الإصابة العالمية إلى 20 مليونا حينذاك، أن علماء منظمة الصحة العالمية قد تعرقلوا في جهودهم المبكرة لدراسة تفشي المرض في الصين.

معلومات شفهية فقط

وهذه الوثيقة مكونة من صفحتين وهي ملخص لرحلة مدير برنامج منظمة الصحة العالمية وقائد البعثة بيتر بن مبارك إلى الصين بين 10 يوليو و3 أغسطس 2020، والتي وصفت بأنها مهمة المنظمة لدراسة كوفيد 19 و”مراجعة العمل المنجز حتى الآن على أصل الفيروس”.

كما قال تقرير السفر إن البعثة بدأت بحجر صحي لمدة أسبوعين تليها 10 أيام من الاجتماعات وجهًا لوجه مع الوزارات المعنية في الصين، بما في ذلك لجنة الصحة الوطنية، وإدارة الدولة لتنظيم السوق، ووزارة الزراعة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، والوكالات الأخرى بما في ذلك معهد ووهان لعلم الفيروسات، و”بعد مناقشات مستفيضة وعرض من نظرائهم الصينيين، يبدو أنه لم يتم عمل الكثير فيما يتعلق بالتحقيقات الوبائية حول ووهان منذ يناير 2020.

وكانت البيانات المقدمة شفهياً وأعطت بعض التفاصيل، فيما لم يتم تقديم عروض PowerPoint ولم تتم مشاركة أي وثائق.

الصحة العالمية ترفض التعليق

ورفض متحدث باسم منظمة الصحة العالمية التعليق على “الوثائق الداخلية”، ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

يأتي هذا الكشف بعد أن أصدرت إدارة بايدن مؤخرا بيانر واضحا حول مخاوفها بشأن التعاون الصيني في دراسة المرض وضرورة التزام منظمة الصحة العالمية بمعايير عالية وحماية مصداقيتها.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب ما يزيد على 111.61 مليون شخص على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و574877.