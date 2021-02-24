اخبار العالم

الخارجية الأمريكية: صواريخ إيران الباليسيتة ستُطرَح على طاولة المفاوضات

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن “إيران لا تزال تنتهج سياسة الاختراقات”، مشدداً: “لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وقال برايس الثلاثاء إن “سياسة الإدارة الأميركية تصب في عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي”.

كما أضاف أن “المنظمة الدولية للطاقة الذرية تحقق في بعض القضايا ونطلب من إيران أن تتعامل معها”.

إلى ذلك أوضح أن “وضع قيود على برنامج طهران النووي سيتم عبر الدبلوماسية”.

وأكد قائلاً: “نريد الاجتماع مع الإيرانيين عبر دول مجموعة خمسة زائد واحد”، لافتاً إلى أن “برنامج الصواريخ الباليسيتة مطروح في المفاوضات”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا