منعت وصولها إلى غزة.. إسرائيل تقرر تزويد الفلسطينيين بـ”كمية رمزية” من لقاح كورونا

جدة - عبدالحي حسين - قالت إسرائيل إنها قررت تزويد الطواقم الطبية الفلسطينية، وعدد من الدول التي لم تسمها بـ”كميات رمزية” من لقاح كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول “تراكمت خلال الشهر الماضي كمية محدودة من اللقاحات لم يتم استخدامها، وبالتالي فقد تقرر تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وفي عدد من الدول التي توجهت إلى إسرائيل بكمية رمزية من اللقاحات”.

ولم يحدد المكتب كمية اللقاحات التي ستقدمها إسرائيل للطواقم الطبية الفلسطينية.

وسبق أن سلمت إسرائيل 2000 جرعة لقاح من نوع “موديرنا” إلى السلطة الفلسطينية من أصل 5000 جرعة، وعدت بتقديمها للطواقم الطبية في الضفة الغربية.

ومنعت إسرائيل، السلطة الفلسطينية، تحويل أي جرعة من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة.

وتُطعّم إسرائيل سكانها بلقاح “فايزر”، ولكن موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أشار إلى امتلاك وزارة الصحة قرابة 100 ألف لقاح من نوع “موديرنا”.

وأضاف الموقع إن إسرائيل سترسل لقاحات إلى هندوراس، دون أن تتضح هوية بقية الدول.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد قالت إن 4.4 ملايين إسرائيلي، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وإن 3 ملايين تلقوا الجرعة الثانية.