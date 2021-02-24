متابعة 3 أشخاص ظهروا في فيديو بني ملال بينهم فتاة ارتدت قبعة “الدرك الملكي”

جدة - عبدالحي حسين - قررت المحكمة الابتدائية في بني ملال متابعة شخصين في حالة اعتقال، بعد ظهورهما، رفقة دركي، في فيديو، خلق ضجة واسعة عبر مواقع التواصل االإجتماعي في منطقة بني ملال.

مصادر “اليوم 24″ أكدت أن النيابة العامة قررت متابعة الدركي في حالة سراح بتهم السكر العلني، والتحريض على الفساد، واستهلاك مادة مخدرة (الكوكايين)، وعدم التقيد بقرارات السلطات في شأن حالة الطوارئ الصحية، والسياقة في حالة سكر.

المصدر ذاته، أشار إلى أن المحكمة قررت متابعة مرافقي الدركي في حالة اعتقال (شابة، وعشريني)، وإيداعهما السجن المحلي في بني ملال، فيما جرى تحديد، فاتح مارس المقبل، موعدا لبدء محاكمة “الدركي ومن معه”.

وتعود تفاصيل القضية إلى، مساء السبت الماضي، عندما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق ظهور دركي رفقة شابة وشاب آخر، وهم في حالة سكر، في حين كانت الشابة ترتدي قبعة الدركي، وظهرا في أوضاع مخلة بالحياء.