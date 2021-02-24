المنتخب القطري يعتذر عن عدم مشاركته في مسابقة كوبا أمريكا

جدة - عبدالحي حسين - قدم الاتحاد القطري لكرة القدم، يومه الثلاثاء 22 فبراير الجاري، اعتذارا عن عدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كوبا أميركا، المقررة الصيف الحالي.

ونشر الاتحاد القطري بيان الاعتذار، عبر موقع الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قرر فيه عدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا 2021، التي ستقام في مطلع يونيو المقبل، بكل من كولومبيا والأرجنتين.

وأضاف البيان، أن قرار الاعتذار جاء بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو 2021، الذي يتعارض مع جدول مباريات العنابي في بطولة كوبا أميركا”.