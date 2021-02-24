شرطة الريش تطلق النار على “مختل عقلي” خلال تدخل أمني

جدة - عبدالحي حسين - أفادت السلطات الأمنية، أن مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الريش قد استعمل، زوال اليوم الثلاثاء سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة اندفاع قوية وهاجم دورية للأمن بواسطة السلاح الأبيض بدون سبب ظاهر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر دورية الشرطة كانت بصدد مزاولة مهامها في مجال تنظيم السير والجولان عندما هاجمها المشتبه فيه بواسطة سكين، وهو في حالة عقلية غير مستقرة، مما اضطر مقدم شرطة لإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء، غير أن المشتبه فيه لم يمتثل وواصل محاولة الاعتداء مما دفع مقدم الشرطة لتصويب رصاصة نحو أطرافه السفلى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتفادي الاعتداء الصادر عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك على خلفية البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.