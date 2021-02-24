رمضان.. موسم هجرة المغنيين نحو التمثيل

جدة - عبدالحي حسين - اعتمدت المسلسلات الدرامية، المزمع عرضها شهر رمضان المقبل على المغنيين بشكل ملفت للانتباه، ويشهد السباق الدرامي المقبل، مشاركة 3 أسماء من عالم الغناء لأول مرة، هم زهير بهاوي، وإيهاب أمير، وسميرة بلحاج.

نجوم الغناء على الشاشات لأول مرة

ويشارك بهاوي، لأول مرة، في مسلسل “سول دموعي” على “MBC5″، إلى جانب كليلة بونعيلات، وسهام أسيف، وماجدة بنكيران، ويوسف ميكري، وهو من إخراج إبراهيم الشكيري.

ويشارك إيهاب أمير في مسلسل “السر المدفون” إلى جانب كل من فاتى جمالي، وسعد موفق، وفاطمة الزهراء بناصر، وحسناء الطمطاوي، وعبد الإله عاجل، وجواد العلمي، وكمال الكاظمي.

ومسلسل ”نصف القمر” على القناة الأولى، يعرف مشاركة المغنية سميرة بالحاج، رفقة ماجدولين الإدريسي، ورفيق بوبكر، وربيع القاطي، تحت إشراف المخرجة جهان بحار.

النجاح في الغناء باب لدخول التمثيل

دخول مغنيين إلى عالم التمثيل ليس حكرا على أعمال شهر رمضان المقبل، بل هناك تجارب سابقة مع أسماء ناجحة في عالم الغناء وصاحبة قاعدة جماهيرية واسعة.

وكانت انطلاقة ابتسام تسكت في التمثيل من خلال الفيلم الرمضاني “ألو ابتسام”،عام 2017، ثم تواصل الحضور في رمضان عام 2018، مع سلسلة “إدريس، وسحتوت”.

ودخلت سلمى رشيد بدورها إلى عالم التمثيل من بوابة الأعمال الرمضانية، إذ كانت بدايتها في فيلم “قلبي بغاه” في رمضان 2019، ثم أعادت التجربة، في رمضان الماضي، بالمشاركة في مسلسل بعنوان “زهر الباتول”.

دنيا باطمة.. وضعها أجل مشروع التمثيل

وشاءت الأقدار حرمان الفنانة، دنيا باطمة، من المشاركة في مسلسل روجت له قناة “إم بي سي 5” بعنوان “قلبي بغاه”، غير أن دخولها إلى المحاكم بصفتها متهمة، كان كفيلا بعدم إنجاز العمل، أمام تساؤلات حول مصيره، وتسريبات حول تغيير اسمه لعدم الدخول في خلاف معها.