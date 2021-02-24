تخريب حافلات النقل الحضري يتسبب في توقيف قاصر بالجديدة

جدة - عبدالحي حسين - ذكرت مصادر أمنية، أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، أوقفت، زوال اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، قاصرا يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية وتعييب حافلات للنقل الحضري.

ووفقا لذات المصادر، فقد جرى توقيف القاصر المشتبه فيه على خلفية إقدامه، يوم الخميس المنصرم، على تكسير الزجاج الواقي لحافلة للنقل الحضري بشارع ابن تومرت بمدينة الجديدة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، عن التوصل إلى كون القاصر، متورط في إلحاق خسائر مادية بثلاث حافلات أخرى.

وتم إخضاع القاصر المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.