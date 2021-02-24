ناصر بوريطة: ندعم استقرار دول الخليج الشقيقة ونرفض كل تهديد يطالها

جدة - عبدالحي حسين - أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن اللقاء تناول مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ عام 2011، إذ تم التنويه بالخطوات المهمة، التي قطعتها هذه الشراكة بفضل رعاية الملك محمد السادس، وإخوانه قادة دول المجلس، وبقرار تمديد خطة العمل المشتركة إلى عام 2024.

وعبر بوريطة عن استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع الأمانة العامة، والدول الخليجية، من أجل تطوير مسار هذه الشراكة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، وترسيخ إطار تشاركي متجدد، يعزز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والبشرية بين الجانبين، تجسيدا لمنظور الملك محمد السادس، الوارد في الخطاب الملكي أمام القمة المغربية-الخليجية، المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 أبريل 2016.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بجهود الملك، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وحماية طابعها الإسلامي، وصيانة حرمة المسجد الأقصى، والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.

وفي السياق نفسه، جدد الأمين العام تأكيد موقف دول المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه، ووحدة أراضيه، معتبرا أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية، ووحدة ترابها.

ومن جهته، أشاد بوريطة بما يربط المغرب بدول مجلس التعاون من قواسم مشتركة، وتضامن موصول، مؤكدا دعم المملكة المغربية لأمن، واستقرار دول الخليج الشقيقة، ورفضها لكل تهديد يطالها.

كما شملت المحادثات عددا من القضايا العربية، والإقليمية، عبر فيها الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما إزاءها.