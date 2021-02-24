بعد غياب طويل بسبب المرض.. محمد الخلفي يعود للتمثيل على كرسي متحرك

جدة - عبدالحي حسين - يرتقب أن يعود الفنان محمد الخلفي إلى الساحة، بعد غياب طويل، بسبب المرض، من خلال سلسلة “ستكوم” يصور، حاليا، من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأصر الفنان محمد الخياري على ضم الفنان محمد الخلفي إلى طاقم الستكوم الرمضاني بعنوان “الطاكسي العزيزة”، على الرغم من أن مشاركته ستتم على كرسي متحرك، نظرا إلى وضعه الصحي.

ويشارك في بطولة “الستكوم،” الممثلة سكينة درابيل، والكوميدي محمد الكامة، ومراد العشابي، ووجوه كوميدية شابة.

وتدور أحداث السلسلة حول سائقة لسيارة أجرة، تجسد شخصيتها درابيل، تتعرض لمواقف كوميدية متنوعة.

وكان أشهر أعمال محمد الخلفي، هو ستكوم “لالة فاطمة”، الذي لا يزال المشاهدون يتذكرونه، كأحد أفراد عائلة بنزيزي في السلسلة، التي بثتها القناة الثانية في بداية الألفينات.