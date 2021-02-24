محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية: إيران تمضي في الاتجاه الخاطئ

الأربعاء 24 فبراير 2021

قالت الخارجية الأمريكية إن إيران تمضي في اتجاه خاطئ على خلفية قرار وقف التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن إيران تبتعد أكثر عن التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي وتمضي في اتجاه خاطئ.

وأضاف برايس قائلا: "لا يكفي أن تعود إيران للالتزام بالاتفاق النووي وإنما يجب توسيع الأخير ليشمل مجالات أخرى مثل برنامج إيران الصاروخي".

وشدد على ضرورة أن تعود طهران للتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل فوري، مؤكدا أن موقف واشنطن متوافق مع الموقف الأوروبي فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران.

ولفت نيد برايس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفي شأن آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن ترى أن حل الدولتين هو أفضل تسوية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.