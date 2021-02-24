ألمانيا تبدأ تطعيم أطقم التدريس ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

من المنتظر البدء في تطعيم المدرسين والعاملين بدور الحضانة في ألمانيا ضد فيروس كورونا اعتباراً من غد الأربعاء.



وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر مساء اليوم الثلاثاء: " بمقدور العاملين في دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية للأطفال والمدارس الابتدائية ومدارس الدمج تلقي اللقاح من الولايات اعتباراً من غد".

وأضاف الوزير:" مرسومنا الخاص بهذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ عندئذ".

وحسب بيانات وزارة الصحة، من المنتظر نشر المرسوم في الصحيفة الرسمية غدا. وقال شبان إنه يتوقع بهذه الخطوة تحقيق " أمان إضافي" في هذا المجال الذي لا يكون فيه الالتزام بمسافة التباعد والكمامة متاحاً على الدوام.

يشار إلى أنه تم إعادة فتح المدارس الابتدائية والحضانات بشكل جزئي في عشر ولايات ألمانية منذ أمس الاثنين.

ومن المحتمل أن يتم لهذا الغرض توفير مئات الآلاف من الجرعات من لقاح شركة استرازينيكا التي لم تستخدمها الولايات حتى الآن، وحسب بيانات وزارة الصحة فإن أكثر من 1.4 مليون جرعة تم توريدها إلى الولايات، وقال معهد روبرت كوخ إن عدد الجرعات التي تم اسىتخدامها وصل إلى 212 ألف فقط.