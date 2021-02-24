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الخارجية الأمريكية: إيران تمضي في "الاتجاه الخاطئ"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: إيران تمضي في الاتجاه الخاطئ

الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365

قالت الخارجية الأمريكية إن إيران تمضي في اتجاه خاطئ على خلفية قرار وقف التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية.

 

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن إيران تبتعد أكثر عن التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي وتمضي في اتجاه خاطئ.

 

وأضاف برايس قائلا: "لا يكفي أن تعود إيران للالتزام بالاتفاق النووي وإنما يجب توسيع الأخير ليشمل مجالات أخرى مثل برنامج إيران الصاروخي".

 

وشدد على ضرورة أن تعود طهران للتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل فوري، مؤكدا أن موقف واشنطن متوافق مع الموقف الأوروبي فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران.

 

ولفت نيد برايس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

 

وفي شأن آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن ترى أن حل الدولتين هو أفضل تسوية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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