شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. 360 ألف إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الثلاثاء إلى 359 ألف و320 حالة بعد تسجيل 2723 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ما يرفع عدد الوفيات إلى 4446 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبدأت في 14 من الشهر الجاري حملة التطعيم ضد كورونا في لبنان بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر " في اليوم السابق وتضمنت حوالي 28 ألف و500 جرعة.