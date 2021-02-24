شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: سجل إيران حافل بالأنشطة الخبيثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» جون كيربي عن قلق الوزارة من استخدام إيران وكلاءها؛ لزعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن لدى إيران سجلا حافلا بالأنشطة الخبيثة.

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي اليوم، أن المليشيات الموالية لإيران في العراق استخدمت أسلحة وصواريخ إيرانية في عددٍ من الاعتداءات السابقة في العراق، رافضاً في الوقت نفسه، تحميل أي جهة مسؤولية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أربيل والمنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن لدى إيران سجلا حافلا بالأنشطة الخبيثة.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مؤكدا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن يثق بقدرة السلطات العراقية على إنجاز هذه التحقيقات.

وأفاد أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتلقَ أي طلب من الحكومة العراقية للمساعدة في التحقيقات.