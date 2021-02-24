شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى يؤكد وجود توافق مصرى أمريكى على حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة وتسير إلى الأمام.

وتابع العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "وزيرا الخارجية المصري والأمريكي أجريا أول اتصال هاتفي منذ تولي بايدن، والخلافات حول بعض القضايا أمر وارد، فى ظل استمرار الشراكة الاستراتيجية".

وتابع :"هناك توافق في الآراء بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والليبية ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى وجود توافق مصري أمريكي على مبدأ حل الدولتين.

وحول الاجتماع المصري القطري الذي عقد برعاية كويتية اليوم قال وزير الخارجية الأسبق "كما قال وزير الخارجية مصر مع اتفاق العلا، وتراقب الأمور في الوقت ذاته"، مضيفا "من الصعب على النظام القطري التحلل من الارتباطات مع الأنظمة العدائية ضد مصر فجأة، والمتابعة من الجانب المصري أمر مهم".