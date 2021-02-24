شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: عدم إجراء انتخابات نقابة الصحفيين الأقرب بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إنه لم يتم حسم إجراء انتخابات مجلس نقابة الصحفيين حتى الآن، مضيفا أنه تم رفضت إقامة انتخابات نقابة الصحفيين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف ميرى، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن قسم الفتوى والتشريع سينظر فى إجراء انتخابات الصحفيين من عدمها، لافتا إلى أن القضاء الإدارى ينظر دعوى بإيقاف انتخابات نقابة الصحفيين.

وتابع أنه تم رفضت إقامة سرادق فى الشارع بسبب منع التجمعات لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الأقرب في ظل كورونا عدم إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.