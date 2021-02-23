فيديو يوثق جرائم الحوثي.. ووزير الإعلام اليمني يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقدم قيادي حوثي ومسلحيه على الاعتداء ضربا بأعقاب البنادق على مواطن يمني قبل أن يتم اقتحام منزله في صنعاء، وترويع النساء والأطفال.

ووثق تسجيل مصور اعتداء أحد قيادات مليشيات الحوثي ومعه عدد من عناصره المسلحة على متن دورية عسكرية، بالضرب المبرح على أحد المواطنيين في بلدة "العشة" التابعة لعزلة "سعوان" في مديرية "بني حشيش" أحد مديريات طوق العاصمة صنعاء.

ولم يستطع أهالي البلدة دفع القيادي الحوثي وعناصره وإنقاذ المواطن، إذ تظهر المشاهد سقوطه أرضا فيما استمر الانقلابيين بضربه بأعقاب سلاح الكلاشنكوف وسط صرخات وذعر للنساء والأطفال.

وحسب وزير الإعلام الثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، فقد أقدم عناصر مليشيا الحوثي على اقتحام منزل المواطن وترويع نساءه واطفاله، ولم تكتف بالاعتداء عليه.

واعتبر الوزير اليمني في سلسلة تدوينات على "توتير" تعليقا على الفيديو أن الجريمة تعد نموذج لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها دون وازع من ضمير أو أخلاق.

وأشار إلى أن الجيش اليمني والقبائل والمقاومة اليمنية في مأرب وبقية المحافظات ومعهم كل اليمنيين يقدمون أرواحهم ويخوضون حربا ضد المليشيات الحوثية حتى لا تتكرر هذه المشاهد البشعة من ارهاب وبطش وتنكيل بالمواطنين وانتهاك لحرمات منازلهم ونهب لممتلكاتهم من قبل الانقلابيين المدعومين إيرانيا.

وأعرب المسؤول اليمني عن الأسف من تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بشكل يومي في ظل تجاهل وصمت دولي مطبق وعجز من المنظمات والهيئات الحقوقية للقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لإصدار إدانة والضغط على مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لوقف هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.