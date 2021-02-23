شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى في قصف إرهابي استهدف مايدوغوري النيجيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا-أ.ف.ب

قتل 10 أشخاص، وأصيب 21 بجروح بعد استهداف متطرفي «بوكو حرام» مدينة مايدوغوري بقذائف هاون، وفق ما أفادت ميليشيات محلية وسكان. وأطلق المتمردون المتطرفون وابلين من القذائف على المدينة أصابت حيي أدامكولو وغوانغ المكتظين.

وأفاد باباكورا كولو زعيم ميليشيات موالية للجيش: «لدينا ستة قتلى في ادامكولو، وأربعة في غوانغي سقطوا في انفجار قذائف الهاون». وأضاف: «أطلق ارهابيو بوكو حرام القذائف من كاليري عند أطراف المدينة».

وقال عمر آري الذي ينتمي أيضاً إلى إحدى الميليشيات إن ما لا يقل عن 16 شخصاً أصيبوا بجروح في غوانغي وخمسة في أدامكولو، مؤكداً حصيلة القتلى نفسها.