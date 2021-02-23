شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تمدد حظر التجول الليلي حتى 15 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي-أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، تمديد حظر التجول إلى 15 مارس/آذار في إجراء يهدف إلى مكافحة انتشار فيروس «كورونا» سبق وتسبب بأعمال شغب عنيفة لدى دخوله حيز التنفيذ في نهاية يناير/ كانون الثاني.

وستبلغ الحكومة في الثامن من مارس/ آذار ما إذا كانت ستمدد حظر التجول مجدداً إلى ما بعد 15 مارس/آذار الذي يصادف اليوم الأول من الانتخابات التشريعية على ما قال رئيس الوزراء مارك روته خلال مؤتمر صحفي.

ويفرض حظر التجول من الساعة 21,00 إلى الرابعة والنصف صباحاً وهو الأول في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية وسبق أن مدد مرة أولى إلى الثاني من مارس/آذار.

وأوضح روته: «حتى الآن لا نزال في مرحلة صعبة للغاية»، مضيفاً أنه «لا مفر» من الموجة الثالثة بحسب الخبراء.

إلا أن الحكومة أعلنت تخفيفاً طفيفاً لبعض التدابير المعتمدة مع إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر. لكن إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم لا يزال متواصلاً. وسيعاد فتح المتاجر غير الأساسية المغلقة أصلاً لكن بناء على موعد مع عدد محدد من الزبائن.