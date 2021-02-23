شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إعطاء أكثر من 65 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها أعطت 65 مليوناً و32083 جرعة لقاح للوقاية من وباء «كوفيد-19» حتى، الثلاثاء، ووزعت 82 مليوناً و114370 جرعة.

وأضافت أن هذا إجمالي جرعات لقاحي «مودرنا» و«فايزر/بيونتيك» حتى السادسة صباحاً يوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويشير الإحصاء المنشور إلى أن المراكز أعطت 64 مليوناً و177474 جرعة لقاح ووزعت 75 مليوناً و205940 جرعة.

وقالت المراكز إن 44 مليوناً و544969 شخصاً تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليوناً و882544 على الجرعة الثانية. وأضافت أنه تم إعطاء ستة ملايين و627820 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.