شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يطلع على مرافق السفينة الإماراتية «السعديات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء، معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» المقام حالياً على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

وقام سموه بجولة يرافقه اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، شملت أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض الدفاع البحري في دورته السادسة، وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.

كما قام سموه بجولة على متن سفينة «السعديات» الإماراتية متعددة المهام، التي انضمت للخدمة في أسطول القوات البحرية، حيث اطلع سموه على مرافقها المتطورة من غرف عمليات وقيادة وتجهيزات واستمع من ضباط القوات البحرية إلى شرح عن مهام السفينة من تأمين ونقل وإمداد وإخلاء طبي والتقنيات العالية والنظم الحديثة التي تستخدم فيها.

واطلع سموه في «نافدكس» على أهم التقنيات الحديثة في الصناعات البحرية المتطورة والحلول والمستجدات في مجال صناعة الدفاع البحري وعلى القطع البحرية التي تمثل نخبة الصناعات العالمية في المجالات البحرية إضافة إلى أحدث التقنيات في أنظمة أمن السواحل وحلول الاتصالات البحرية والمعدات والأجهزة الخاصة في مجالات الدفاع البحري.