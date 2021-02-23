شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تشارك في مختبر الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مختبر الابتكار الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الغرفة ضمن فعاليات ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2021 المنعقد تحت شعار «خمسون عاماً لاقتصاد مستدام»، بالتزامن مع فعالية شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021».

وجاءت مشاركة الغرفة من خلال إدارة جلسات المختبر من قبل محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بصفته أحد المتحدثين الرئيسيين، إلى جانب العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، حيث تناول مختبر الابتكار مناقشة واقع ومستقبل خدمات المرور والترخيص، ومستقبل خدمات قطاع السياحة، والتحديات الأمنية على الاقتصاد الرقمي.