جامعة الشارقة تطلق مهرجان «كلنا نقرأ»

الشارقة: ”الخليج 365”

تزامناً مع شهر القراءة نظم قسم الإرشاد والدعم النفسي بعمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة، المهرجان السادس للقراءة «كلنا نقرأ» وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الذي ستستمر فعالياته افتراضياً على مدار أسبوع.

ويضم المهرجان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية المتنوعة، إلى جانب ورش العمل والندوات الأدبية والعلمية والثقافية، التي تهدف إلى التشجيع على القراءة ومعرفه أهميتها وترسيخ قيمة القراءة لدى الطالبات لما لها من أثر كبير في تطوير الذات والفكر وصقل الشخصية.

حضر افتتاح المهرجان الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطالبات.

وتناولت الجلسة افتتاحية للمهرجان، أهمية القراءة من خلال آيات من القرآن الكريم وارتباط القراءة بالنجاح، وإضافة إلى نظريات القراءة في التاريخ الإسلامي، وكذلك علاقة القراءة بالرضا عن الذات وتأثيرها في التعامل مع الأفراد المحيطين خلال الحياة اليومية، قدمها كل من الدكتور أمحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والأستاذ الدكتور غانم السامرائي أستاذ في قسم اللغة الإنجليزية ورئيس لجنة التحكيم في مسابقة نجمة القراءة، بعنوان «أهمية القراءة في حياتنا».

ومن أبرز المحاضرات التدريبية والندوات التي ستعقد خلال المهرجان؛ محاضرة «مهارة التلخيص والقراءة الناقدة» للدكتورة مريم بالعجيد والدكتورة بديعة الهاشمي، ومحاضرة «أثر الوصف في الكتابة الأدبية» للدكتورة مريم بالعجيد، إضافة إلى ندوة «قراءة في كتاب الغذاء في القرآن الكريم» يقدمها الدكتور معز الإسلام فارس، وندوة «قراءة في فن الذوق العام (الاتيكيت) عند العرب» للدكتورة ليلى العبيدي، وندوة «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» للأستاذ الدكتور الصديق أحمد الشيخ، إلى جانب زيارة افتراضية لمركز المعرفة الرقمي.

ومن جانبها أشادت الدكتورة سلامة الرحومي، بالمحاضرات في الجلسة الافتتاحية، وأضافت أن المهرجان يأتي بحلته هذا العام لينطلق افتراضياً على الرغم من الظروف المتعلقة بجائحة «كوفيد- 19»، وهو دافع للقراءة في كل عام وتشجيع للطالبات لتنمية مهاراتهن الأدبية والثقافية والفكرية.