شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الجماعات الإرهابية يؤكد طموح الإخوان فى تعويض تآكل الجماعة سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سلطان، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تعد لمشروع جديد كليا، من أجل إعادة طرح الجماعة فى ثوب جديد لتحظى بدعم الدول الخارجية مرة أخرى.

أضاف سلطان، فى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المشروع الإخواني الجديد "ثلاثي الرؤوس"، حيث يعمل على إعادة بناء التنظيم مرة أخرى، وتصعيد قيادات جديدة فى الفترة المقبلة، بسبب تآكل الجماعة التى باتت فى حالة مردية، وأصبحت غير فاعلة حاليا.

وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن المشروع الإخوانى الجديد، يشمل أيضا الطرح الأيدولوجي والسياسي لمحاولة إقناع الدول الغربية بدعمها مرة أخرى، والتأكيد على أن الجماعة حليف قديم لبعض الدول ويمكن الاعتماد عليها فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، لا يمكن أن تتعامل مع جماعة دينية مثل جماعة الإخوان، خاصة وأنها مدرجة على قوائم الإرهاب فى العديد من الدول، مؤكدا أن مصر لديها لوبى فاعل فى الولايات المتحدة الأمريكية، يقف ضد أنشطة الجماعة الإرهابية ويسعى للتأكيد على ضرورة دحرها.