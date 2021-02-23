شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى قمحة: توقيت مقال البرادعي يدل على نوايا لاستهداف الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مصر لن تنسى دعم السعودية والإمارات لها بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف قمحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرا بالمنطقة العربية تظهر في جهودها بشأن الأزمة الليبية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع العراق عبر آلية ثلاثية مع الأردن، معلقا:"القلب النابض للأمة العربية عاد مرة أخرى".

وحول مقال الدكتور محمد البرادعي بشأن أوضاع المنطقة العربية قال، إنه أصبح لا يخفى على أحد أن مثل هذه المحاولات تستهدف الدولة المصرية، متسائلا:"لماذا جاء مقال البرادعي في هذا التوقيت بالذات".