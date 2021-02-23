شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: "الإخوان" تحاول استغلال المعارضة للعودة إلى المشهد السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير "الأخبار"، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى أموالًا طائلة من الدول الخارجية، لإفساد المشهد فى مصر، وتحاول دائما استخدام الأسر والشباب وأحزاب معارضة، تستطيع أن تفتح لها أبوابا ليتسللوا منها إلى الشارع السياسى فى مصر مرة أخرى.

أضاف ميرى، فى مداخلة تليفزيونية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تستخدم أيضا روابط الألتراس، والتى تواجه أحكاما قضائية ورفض كامل من الشارع المصرى، لما فعلته هذه الروابط من أفعال إجرامية خلال السنوات السابقة.

وأوضح رئيس تحرير "الأخبار"، أن هناك قنوات فضائية إخوانية مستمرة فى تقديم بثها من تركيا، بالتزامن مع عقد اجتماعات مكثفة في محاولة لإحياء التنظيم الإرهابى، على أمل النجاح في صناعة فتنة داخل الشارع المصري فى الفترة المقبلة.