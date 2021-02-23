الجزائر / "المهدي المنتظر" يطعن رجلا ظنّه بوتفليقة !

اسماعيل عبد الحي - قضت محكمة جزائرية بالسجن 12 عاما مع النفاذ بحق شاب أتهم بمحاولة قتل رجل، بعدما ظن أنه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقضت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران أمس الاثنين، بسجن الشاب المتهم بمحاولة القتل العمد، وهو من مواليد عام 1995 ويدرس في السنة الأولى بجامعة تخصص فرنسية.

وتعود القضية إلى 22 سبتمبر 2019، عندما طعن الشاب رجلا كان متجها إلى مكتب البريد، حيث باغته بخنجر من الخلف، وأصابه على مستوى الذراع الأيسر والبطن والخد بطعنات سكين.

وخلال التحقيق مع المتهم، أقر بجريمته وبرر ما قام به بأنه إعتقد أن الضحية هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متنكرا. وقال إن بوتفليقة "كان يدبر مكيدة للبلاد ويريد إدخال فرنسا، فقام بطعنه ليكون عبرة للناس ولحماية الجزائر والدولة الإسلامية".

ومن جملة ما إدعاه المتهم خلال التحقيق، أنه من سلالة الأمير عبد القادر والرسول محمد، وأنه هو "المهدي المنتظر"، مضيفا أن شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، يتواجد في المستشفى متنكرا وقد تم حقنه !

المصدر: صحيفة النهار