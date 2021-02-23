لجنة الانتخابات تعلن فوز محمد بازوم برئاسة النيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، فوز وزير الداخلية السابق محمد بازوم، بالانتخابات الرئاسية في النيجر.

وقال إيزيكا سونا، إن بازوم فاز بنسبة 55.75% من الأصوات في الدورة الثانية، وفق نتيجة مؤقتة.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن مرشح المعارضة ماهاماني عثمان، الذي كان يتنافس مع بازوم، حصل على 44.25% من الأصوات.

وقال سونا، إن هذه «النتائج مؤقتة، ويجب عرضها على المحكمة الدستورية لتقييمها».

وبازوم مرشح عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم في النيجر.

وحصل بازوم، البالغ من العمر 60 عاماً، على أكثر قليلاً من 39% من الأصوات في الدورة الأولى.

كان عثمان، البالغ من العمر 71 عاماً، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد في عام 1993، لكن أُطيح به في انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات.

وحصل عثمان على أقل من 17% من الأصوات في الدورة الأولى، لكن تحالفاً من 18 حزباً معارضاً وعد بالتصويت له في الدورة الثانية.