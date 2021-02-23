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الكويت تسجل 1015 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:12
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند
عربي ودولي

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 186 ألاف و4 إصابات، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1057.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 146 حالة تتلقى الرعاية الصحية.
وأوضح أنه تم تسجيل 906 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 174 ألفاً و8 حالات.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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