الكويت تسجل 1015 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 186 ألاف و4 إصابات، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1057.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 146 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 906 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 174 ألفاً و8 حالات.