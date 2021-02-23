متطرفو ترامب يستخدمون مواقع بديلة بعد إقصائهم من الشبكات الكبرى

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بعد طرد مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المنصات الإلكترونية الكبرى في الولايات المتحدة، انكفأوا إلى شبكات أكثر سرية يصعب ضبطها، فباتوا يستخدمون غاب بدل تويتر، وميوي بدل فيسبوك وتطبيق تلغرام لتبادل الرسائل النصية، وتطبيق ديسكورد للدردشة الخاص بمحبي الألعاب.

وأوضح باكوفيتش الباحث في شركة "لوجيكلي إيه آي" المتخصصة في التضليل الإعلامي على الإنترنت أن "أنصار ترامب الأكثر تطرفاً كان لهم بالأساس حضور راسخ على المنصات البديلة"، مضيفاً أن "فيسبوك وتويتر كانا بطيئين جداً في التحرك، وهذا ما أتاح للمؤثرين إعادة بناء جمهورهم بشكل شبه متواصل من دون انقطاع".

وبعد اقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكونجرس وما واكب الهجوم من أعمال شغب في السادس من يناير في واشنطن، اتخذت شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسة تدابير بحق المجموعات التي نظمت التحرك مثل "أوث كيبرز" و"ثري بيرسنترز" و"براود بويز".

فكثفت فيسبوك عمليات التطهير ضد المجموعات المسلحة، ما أدى إلى إقصاء حوالي 900 منها، فيما حظرت تويتر بشكل نهائي الرئيس السابق وألغت سبعين ألف حساب على ارتباط بحركة "كيو آنون" التي كان أتباعها يؤكدون أن ترامب سينقذ العالم من النخب الفاسدة.

وقال رئيس جمعية "كومن سينس ميديا" جيم ستاير "هذه استراتيجية تأتي بنتيجة. انظروا إلى ترامب من دون تويتر، خسر مذياعه، ولم تعد رسائله تلقى أصداء".