مسؤول في الجيش الإيراني يهدد 5 دول عربية بزعم مشاركتها في اغتيال سليماني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 9:07 مساءً

هدد رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري اليوم الثلاثاء خمس دول خليجية زعم أنها ساعدت الولايات المتحدة في مقتل الجنرال قاسم سليماني عبر تقديم معلومات استخباراتية لاغتياله في العراق.

وقال اللواء باقري في كلمة له خلال مؤتمر عقد في العاصمة طهران ”إن قواعد أمريكية في عدة دول عربية تعاونت لاغتيال قاسم سليماني، بعدما كان الأخير قد توجه إلى العراق لإيصال رسالة إيرانية ردًا على رسالة سعودية“، وفق زعم الجنرال الإيراني.

وذكر اللواء باقري في خطابه أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن، ”قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة في اغتيال سليماني“، داعيا إلى ما أسماه ”محاسبة تلك الدول“.

وأضاف وهو يشير إلى عملية الاغتيال: ”إن عملية اغتيال سليماني استندت إلى المعلومات التي قدمتها القواعد الأمريكية في قطر والسعودية والإمارات والبحرين، وأقلعت طائرات أيضا من القواعد العسكرية الأردنية والعراقية والكويتية لتنفيذ هذا العمل“، حسب تعبيره.

وادعى رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني تقديم طهران لتلك الدول ما زعم أنه ”وثائق“ تتعلق بتدخلها في اغتيال الجنرال سليماني، الذي اغتيل مطلع يناير من العام الماضي.