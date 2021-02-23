‏الارياني يحذر من اقدام مليشيا الحوثي الارهابية على اعدام أربعة صحفيين

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، من اقدام مليشيا الحوثي الارهابية على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها اوامر باعدامهم.



وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة في تصريح صحفي، ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران وبعد افشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس القادم‏.

واشار الارياني، الى ان مليشيا الحوثي الارهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم واخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة اعوام واخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت باصدار اوامر باعدامهم، رفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وكافة منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين دون قيد او شرط.