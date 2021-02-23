8 ملايين جائع في أمريكا الوسطى

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وقال المدير الإقليمي للبرنامج في أمريكا اللاتينية ميجل باريتو «إن أمريكا الوسطى تعرضت إلى سلسلة من الضربات منذ الجفاف أدت الى دمار المنازل».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الأغذية العالمي أن ملايين الأشخاص يعانون من الجوع في أمريكا الوسطى، حيث ازدادت أعداد الجوع في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين، من 2،2 مليون شخص عام 2018 إلى 8 ملايين في2021، من بينهم 1،7 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة نتيجة للأزمة الاقتصادية.وقال المدير الإقليمي للبرنامج في أمريكا اللاتينية ميجل باريتو «إن أمريكا الوسطى تعرضت إلى سلسلة من الضربات منذ الجفاف أدت الى دمار المنازل».

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