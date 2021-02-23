الشرطة العراقية تعتقل 11 سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس اعتقال 11 ممن يحملون الجنسية السورية. وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال محاولتهم التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غربي محافظة نينوى «400 كلم شمالي بغداد». وأضافت الخلية أن الأجهزة الأمنية «اتخذت بحق المعتقلين الإجراءات القانونية، وما زال التحقيق جاريا معهم». وأضافت الخلية أن الأجهزة الأمنية «اتخذت بحق المعتقلين الإجراءات القانونية، وما زال التحقيق جاريا معهم».

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