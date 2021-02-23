13.4 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا ارتفع بنسبة 20%، بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد الذي شهده العام الماضي 2020، وأن 13.4 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدات خلال العام الحالي مقارنة بنحو 11 مليونا العام الماضي.

وقال المتحدث باسم «أوتشا» ينس ليركه إن هذه الأعداد تعادل أعداد عامي 2016 و2017، وقد انضمت شرائح جديدة من السوريين كانت أقل تضررا في السابق إلى صفوف المحتاجين.

وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة السورية بنسبة 78% خلال عام واحد فقط، مع ارتفاع قياسي في الأسعار وخفض السلع المدعومة، مما أدى إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي وتزايد الخدمات الأساسية التي لا يمكن تحملها بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه الصالحة للشرب.

ولفت إلى أن تكلفة تقديم المساعدات في سوريا خلال العام الحالي تبلغ 4.2 مليارات دولار.