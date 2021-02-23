الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية بسبب كورونا

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وأوضح المجلس عقب اجتماعه أن هذا الإجراء يأتي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.كما قرر منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق، ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي تقليل نسبة العمل في الوزارات من 50% إلى 30%، إضافة إلى عمل باقي الموظفين عن بعد.
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