الأمم المتحدة: ملتزمون بخارطة الطريق الليبية

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وأوضحت البعثة في بيان أمس، أن كوبيش أجرى مباحثات مع مجموعة من الأطراف الليبية خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير، حول التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية.وأعرب البيان عن ترحيب المبعوث الأممي كوبيش بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشددا على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.
وشدد البيان على الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي كقوة تحول دون الانقسام والجمود وتعمل من أجل وحدة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي.
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