يونيسف: مليونا طفل خارج المدارس في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس إن تعليم الأطفال في اليمن على حافة الهاوية.

وأوضحت المنظمة في بيان أن «حكومة اليابان قدمت 4 ملايين دولار أمريكي لليونيسف ستخصص لتعزيز فرص نحو 135 ألف طفل في اليمن للوصول إلى تعليم ذي جودة على مدى ثلاث سنوات»، وأفاد البيان بأن المنحة ستسهم في دعم نحو ثلاثة آلاف معلم ومعلمة لتمكينهم من تقديم تعليم جيد.

وقال البيان إن «هناك نحو مليوني طفل خارج المدارس في اليمن، منهم نحو نصف مليون طفل تسربوا من التعليم منذ تصاعد النزاع في مارس 2015».

ونقل البيان عن ممثل اليونيسف في اليمن، فيليب دواميل، قوله «يحتاج أطفال اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدة عاجلة، فتعليم الأطفال في البلاد على حافة الهاوية».

وأضاف «الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون بشكل متزايد لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وما لذلك من تأثيرات عميقة محتملة على مستقبلهم».

وتابع «تعد هذه المساهمة من شعب وحكومة اليابان ذات أهمية بالغة لضمان عدم تفويت الأطفال تعليمهم وليصبحوا مواطنين منتجين في المستقبل، وهو ما يحتاجه اليمن فعلا».

وخلفت الحرب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدت إلى وفاة 230 ألف شخص.