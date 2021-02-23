المسنون في مأرب يفزعون لمواجهة الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزع كبار السن للدفاع عن الأرض والعرض في مأرب ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تهاجم المحافظة منذ عدة أسابيع.

وأظهرت الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسنين ومشايخ كبارا يحملون أسلحتهم يدافعون عن الوطن، وأوضحت أن مقاتلين من كبار السن في مأرب عبروا عن شجاعتهم وإصرارهم في الدفاع عن المحافظة.

وفي السياق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن ميليشيات الحوثي لجأت إلى بث الأكاذيب والإشاعات، للنيل من صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل، عقب فشل تصعيدها العسكري في جبهات مأرب».

وأوضح، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تحاول عبر حملة الأكاذيب والإشاعات التي تروج لها من جهة، والإغراءات والوعود الكاذبة التي تسوقها لأبطال الجيش والقبائل وأبناء مأرب الشرفاء، من جهة أخرى خلخلة جبهاتهم واختراق صفوفهم وتحييدهم ودفعهم لتسليم مدينتهم لأذيال طهران‏.

وأشار إلى أن اليمنيين لا يزالون يتذكرون الممارسات الانتقامية لميليشيات الحوثي بحق خصومها في المناطق التي سيطرت عليها، من مشاهد قتل وسحل واعتقال وتعذيب وتفجير للمنازل وسلب ونهب للممتلكات وانتهاك للأعراض، وحملات تجنيد بالقوة، ومصادرة للحريات، ومسخ للهوية ونشر للطقوس الطائفية المستوردة من إيران‏.

وأكد أن مأرب التي تقاتل اليوم دفاعا عن الأرض والعرض والهوية اليمنية والعربية، لن تنساق خلف كذب وخداع كهنة الكهوف المحملين بأحقاد ألف عام وأن مأرب ستنتصر كما فعلت منذ ستة أعوام بتكاتف كل الشرفاء من أبطال الجيش الوطني والمقاومة والقبائل وأبناء مأرب وكل الأحرار الذين هبوا من كل محافظات اليمن.

من جهته، اتهم وزير الدفاع اليمني اللواء محمد علي المقدشي صراحة، السفير الإيراني لدى جماعة الحوثيين بالتحكم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال الفريق الركن محمد علي المقدشي، خلال لقاء وفد عسكري من القوات المشتركة بمأرب «يعرف الجميع أن من يحكم صنعاء اليوم هو السفير الإيراني».

وأضاف «اليمن تخوض حربا بين الحق والباطل، بين الحفاظ على العروبة وبين أطماع الفرس ومخططهم الهادف لطمس هويتنا اليمنية والعربية واحتلال البلاد»، وأشار خلال استقبال قافلة الدعم التي سيرتها القوات المشتركة إلى مأرب أن هذه الخطوة أزاحت الضباب والحواجز بين الأطراف، والتي سببتها بعض وسائل الإعلام، والحرب التي يشنها الحوثيون، على مأرب، باءت بالفشل.

من جهتها، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، أمس نزوح أكثر من 1500 أسرة مكونة من 12 ألفا و5 خلال 12 يوما فقط، جراء الاعتداءات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على مخيمات النازحين وقصفها التجمعات السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة منذ مطلع الأسبوع الماضي.

مشاهدات يمنية:

01. ميليشيات الحوثي تنهب وتحرق منزل مواطن في مديرية جبلة بمحافظة إب وسط اليمن.

02. الميليشيات الانقلابية تفرج عن المواطنة خالدة الأصبحي بعد اعتقال ثلاث سنوات.

03. ميليشيات الحوثي تعاود المحاكمات غير القانونية بحق الصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها بصنعاء، والذين سبق وأصدرت بحقهم أوامر بالإعدام.

04. وحدات تابعة للجيش تنفذ عملية نوعية في جبهة الكريفات شرق المدينة، أسفرت عن مقتل أربعة من المسلحين الحوثيين.

النازحون من 9 إلى 21 فبراير الحالي:

12,005 أشخاص

1517 أسرة

90 % نزحوا من مديرية صرواح

4.5 % من بني ضبيان

5.5 % من مديرية رغوان