إيران توقف التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقف بدءا من منتصف الليلة وفقا للقانون الصادر من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)» بهذا الشأن.وكان البرلمان قد صادق على قانون يلزم الحكومة بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في الاتفاق النووي.
يشار إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
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