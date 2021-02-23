إيران توقف التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقفت منذ منتصف ليلة أمس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقف بدءا من منتصف الليلة وفقا للقانون الصادر من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)» بهذا الشأن.

وكان البرلمان قد صادق على قانون يلزم الحكومة بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.