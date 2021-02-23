القبض على عصابة الملايين المزيفة الإيرانية

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وقالت المديرية، في بيان، «إنها تلقت معلومات عن شخصين بحوزتهما أموال مزيفة يريدان تصريفها في سوق مدينة السليمانية، وشرعت على الفور مفارز قسم شرطة الطوارئ بفتح تحقيق وتمكنت من الوصول إلى المكان المحدد».وأشارت المديرية إلى إلقاء القبض على المتهمين داخل السوق، وهما من الجنسية الإيرانية، وقد ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة مقدارها سبعة ملايين من فئة الخمسين ألف دينار عراقي مع صك بـ10 ملايين تومان.
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