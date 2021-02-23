شكرا لقرائتكم خبر القبض على عصابة الملايين المزيفة الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية شمال إقليم كردستان العراق أمس، إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية وبحوزتهما أموالا مزيفة كانا يرومان تصريفها في الأسواق المحلية في المحافظة.

وقالت المديرية، في بيان، «إنها تلقت معلومات عن شخصين بحوزتهما أموال مزيفة يريدان تصريفها في سوق مدينة السليمانية، وشرعت على الفور مفارز قسم شرطة الطوارئ بفتح تحقيق وتمكنت من الوصول إلى المكان المحدد».

وأشارت المديرية إلى إلقاء القبض على المتهمين داخل السوق، وهما من الجنسية الإيرانية، وقد ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة مقدارها سبعة ملايين من فئة الخمسين ألف دينار عراقي مع صك بـ10 ملايين تومان.