شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأسف لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، الثلاثاء عن «أسفها العميق» لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على «طابعه الخطر». وجاء في البيان: «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية» الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على «الطابع الخطر» لقرار طهران.