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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأسف لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب
 أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، الثلاثاء عن «أسفها العميق» لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على «طابعه الخطر». وجاء في البيان: «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية» الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على «الطابع الخطر» لقرار طهران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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