شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: ألمانيا تمر بموجة ثالثة من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- رويترز

قالت المستشارة أنجيلا ميركل لنواب من حزبها المحافظ، الثلاثاء، إن ألمانيا تمر بالموجة الثالثة من جائحة «كورونا»، حسبما قال مصدران حضرا الاجتماع.

ونقل المصدران عنها قولها: «نحن الآن في الموجة الثالثة». وأضافا أنها حذرت من أن أي تخفيف لإجراءات العزل العام، التي فُرضت أواخر العام الماضي ومددت حتى السابع من مارس/آذار، يجب أن يتم بحذر وبشكل تدريجي.

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا والتشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشاراً من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بـ«كوفيد- 19». لكن بطء التطعيم وخطر تفشي نسخ متحورة سريعة الانتشار تم رصدها بالفعل في ألمانيا يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.