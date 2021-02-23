شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتهم الطيران اليوناني بمضايقة سفينة تركية.. وأثينا تنفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة-أ.ف.ب

اتهمت تركيا الطيران اليوناني، الثلاثاء، بمضايقة سفينة تركية تجري «أبحاثاً تقنية وعلمية» في المياه الدولية في بحر إيجه، وهو ما نفته أثينا. وقالت وزارة الدفاع التركية إن أربع طائرات يونانية من طراز «إف-16» قامت بعمل «استفزازي» و«بمضايقة» سفينة «تشيشمي» وإن إحدى الطائرات حلقت على ارتفاع 1000 متر وألقت قطع تشويش معدنية على بعد ميلين بحريين من السفينة التركية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع بالقرب من جزيرة ليمنوس اليونانية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحفيين:«هذا للأسف أحد أعمال المضايقات المتكررة من قبل جيراننا اليونانيين»، مؤكداً أنه «تم الرد اللازم» دون مزيد من التوضيح.

وفي أثينا، نفت وزارة الدفاع اليونانية مضايقة طائرات يونانية السفينة التركية، مؤكدة أن «لم تقترب أي طائرات مقاتلة يونانية من السفينة التركية تشيشمي».

وأضافت أن القوات الجوية اليونانية كانت تجري تدريبات، الثلاثاء، لكن «بعيداً» عن المنطقة التي تعمل فيها السفينة التركية.

واستأنفت تركيا واليونان الحوار في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني بعد جمود استمر خمس سنوات، وكذلك بعد أشهر من التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتجاهلت أنقرة التحذيرات الأوروبية وأرسلت في الأشهر الأخيرة عدة بعثات للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية ذات حجم غير مسبوق منذ عام 1996، عندما اقترب البلدان من الحرب. وعلى الرغم من استئناف الحوار، لا تزال الخلافات وانعدام الثقة قائمة بين البلدين.