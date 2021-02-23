شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة أمريكية الشارقة يتعرفون إلى الأندية الطلابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتم معرض الأندية الطلابية لفصل ربيع 2021 بالجامعة الأمريكية في الشارقة، فعالياته، الثلاثاء، وشارك فيه 74 نادياً ومؤسسة طلابية، منها المجلس الطلابي و24 نادياً تركز على الاهتمامات والهوايات، و24 نادياً أكاديمياً، و25 نادياً ثقافياً. كما شارك في المعرض، الذي ينظمه مكتب شؤون الطلبة، خمس وحدات إدارية هي الخدمات المجتمعية والتواصل، وتوظيف الطلبة داخل الحرم الجامعي، وبرنامج القيادة الطلابية، والرياضة والترفيه، وإدارة الحياة السكنية الطلابية، فيما قدَّم المعرض، فرصة للطلبة للتعرف إلى الثقافات والعادات المختلفة للشعوب في ظل وجود طلاب من 90 جنسية

وقالت الدكتورة ليزا باردل موسكاريتولو، نائب وكيل الجامعة لشؤون الحياة الطلابية: «يقدم معرض الأندية الطلابية فرصة للطلاب للتعرف إلى النوادي الطلابية والتسجيل فيها ويمكن للطلبة من خلال المشاركة بالأندية بناء صداقات طويلة الأمد، والتعرف إلى أشخاص من ثقافات مختلفة، واكتساب العديد من المهارات مثل العمل الجماعي، والتواصل، وحل المشكلات وإدارة الوقت».

وتحدثت الطالبة يارا الجابي، رئيسة النادي الثقافي الطلابي الفلسطيني في الجامعة عن المعرض قائلة إن الفرصة سنحت للطلبة بلقاء ممثلي النادي في أكشاكهم الافتراضية، حيث تعرفوا إلى الثقافة الفلسطينية ورؤية ورسالة النادي وشاركوا في لعبة البحث عن الكنز.

وأضافت: يمكِّن المعرض، الطلبة أيضاً من ممارسة هواياتهم واستكشاف مواهبهم من خلال زيارة النوادي التي تلبي احتياجاتهم.

وركز فرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، المجموعة الخاصة المعنية بالتكنولوجيا الإنسانية على تعريف الطلبة بالمشاريع التي يعملون عليها خلال الفصول الدراسية.

وقالت نادين أحمد، رئيسة النادي: «يركز نادينا على المشاريع التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الأقل حظاً. فعلى سبيل المثال، عملنا مع وحدة الخدمات المجتمعية والتواصل في الجامعة في خريف 2020 على تعليم الأيتام عبر الإنترنت مبادئ البرمجة والأجهزة بالتعاون مع منظمة الشارقة للتمكين الاجتماعي. نحن نريد أن يتعرف الطلبة الجدد إلى ما نقوم به، كما نظمنا مسابقة هندسية إنسانية تتكون من مجموعة من الأسئلة والألعاب ليستمتع بها الطلاب».

وعن النادي الطلابي الثقافي السعودي، يقول الطالب فيصل الغراوي، رئيس النادي: «فضلاً عن فرض التواصل وخلق صداقات في النادي، قمنا بإعداد مقطع فيديو للطلاب للتعرف إلى المملكة العربية السعودية وكيف تغيرت خلال السنوات الماضية. كما أعددنا أيضاً بعض الأنشطة الترفيهية والمسابقات للطلاب للمشاركة فيها».