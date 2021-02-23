«أراضي دبي» تطلق شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة

دبي:”الخليج 365”

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة، بالتعاون مع معهد «ويل الدولي للأبنية» في نيويورك وشركات إدارة المرافق، وذلك خلال مشاركة الدائرة في أسبوع «الإمارات تبتكر 2021» والذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير الجاري.

وتستهدف الشهادة مختلف بنايات التملك الحر التي تديرها شركات إدارة مناطق مشتركة، ويتم ترخيصها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وتعتمد الشهادة في تقييم المباني المستهدفة على معايير صحية وآمنة عالمية المستوى، تشمل: السياسات والإجراءات التي تعزز من صحة وأمان مكان العيش والعمل، ومدى تطبيق إجراءات الصيانة وإدارة المرافق، بهدف الحد من الأمراض، واعتماد خطط للاستعداد لحالات الطوارئ، وتوعية صنّاع القرار وإشراكهم، وإجراءات التنظيف وإدارة جودة الهواء والمياه.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «تسعى مؤسسة التنظيم العقاري إلى خلق بيئة عقارية جاذبة تتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة، وانطلاقاً من هذا المبدأ جاءت شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة، والتي من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمر في البيئة التي يعيش فيها، والإسهام في زيادة نسبة سعادة القاطنين والزائرين والمتعاملين على حد سواء عبر توفير بيئة صحية وآمنة للجميع، وتحديداً في الوقت الراهن الذي يشهد تفشياً لفيروس كوفيد-19 المستجد. إن من شأن هذه الشهادة المبتكرة أن تُحفّز الجهات المعنية في استخدام وتوظيف رسوم الخدمات في جعل المبنى أكثر أماناً وسلامة، كما سترفع الشهادة من قيمة المباني المستهدفة وستعزز من استدامتها».

وتشارك أراضي دبي في فعاليات أسبوع الابتكار تحت شعار «نبتكر.. لواقع جديد» وذلك بهدف عرض وتسليط الضوء على أحدث مبادراتها ومشاريعها المبتكرة والجديدة، والتي تأتي في إطار منهجيتها واستراتيجيتها الرامية إلى جعل إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، عبر تقديم خدمات ذكية ذات قيمة مضافة ومستدامة، لتواصل بذلك حرصها على تحقيق التميّز في كافة عملياتها، والارتقاء بالمعايير التي تطبقها، وفق أحدث المستجدات العالمية، وبالتعاون والشراكة مع مؤسسات عالمية ومنظمات دولية مختلفة.