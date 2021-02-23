شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تستضيف طواف الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف 3 من أبرز مشاريع شركة «نخيل» الرئيسية بدبي نخبة من أفضل الدراجين العالميين، الجمعة، وذلك في جولة اليوم السادس من طواف الإمارات 2021.

وستبدأ مرحلة دبي من مشروع «جزر ديرة»، مدينة «نخيل» الجديدة في ديرة الممتدة على مساحة 15.3 كيلومتر مربع على الواجهة البحرية، مروراً بمشروع «جزر جميرا»، وتنتهي في الأيقونة المعمارية، «نخلة جميرا».

يشار إلى أن شركة «نخيل» ترعى القميص الأبيض في طواف الإمارات، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «يعد طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية منصة فريدة يمكن من خلالها عرض معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية الجميلة فضلاً عن مشاريعها الأيقونية. يسعدنا أن تطوف مسارات طواف الإمارات العالمي في بعض أبرز مشاريعنا المشهورة خلال جولة دبي، ونفخر برعايتنا للقميص الأبيض للسنة الثالثة على التوالي والتي تعكس التزامنا دعم الأنشطة التي تعزز الصحة واللياقة وتساهم في رعاية المواهب الشابة والقادمة».