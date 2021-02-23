شاشات كأس رئيس الدولة تخطف الأضواء

دبي: ”الخليج 365”

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بجهود واحترافية اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، في تطوير اللعبة من خلال وضع استراتيجية شاملة لكل القطاعات الإدارية والفنية والتسويقية والإعلامية، وكذلك التعاون والتنسيق المستمر مع الاتحاد الدولي حول كل البرامج والمبادرات التي تخدم لعبة كرة القدم.

جاء ذلك خلال خطاب تلقاه اتحاد الإمارات لكرة القدم من «الفيفا»، أشاد خلاله بالتعامل المثالي لاتحاد كرة القدم مع جائحة كورونا؛ حيث يعتبر من الاتحادات الرائدة التي تعاملت مع الجائحة وتسخير البيئة المناسبة لمنتسبي كرة القدم لممارسة التدريبات ولعب المباريات في مختلف البطولات عبر توفير بروتوكول صحي عالي الجودة وإجراءات سلسة تضمن سلامة الجميع.

وأشاد «الفيفا»، بالتنظيم المثالي والنموذجي لمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة والفعاليات والمبادرات التي قام بها فريق العمل المشرف على البطولة، خاصة مبادرة وضع الشاشات العملاقة في الملعب وإتاحة الفرصة للجماهير بالتفاعل مع أحداث المباراة.

وأسدل الستار على الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى؛ حيث تأهل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى المباراة النهائية بعد فوزهما على بني ياس والشارقة.

وشهدت مباراتا الدور نصف النهائي، تنظيماً استثنائياً يواكب التطور الذي تشهده الكرة الإماراتية على كافة الصعد وفق إجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة كل من في الملعب، وكذلك تطبيق بنود بروتوكول عمليات المباريات المعتمد من الجهات المختصة بالدولة.

ونال تنظيم نصف النهائي، إعجاب واستحسان المراقبين من وسائل إعلام وأجهزة فنية وإدارية ولاعبي الأندية الأربعة والجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في تصدر وسم البطولة قائمة ترند الإمارات بعد أن حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في وقت قياسي، كذلك هو الحال لوسمي سوشيال الكأس والكأس في بيتنا.

وبدأ الترويج للدور نصف النهائي قبل أيام من موعد المباراة من خلال بث مقاطع فيديو متنوعة وصور وأخبار تبرز وصول الأندية الأربعة إلى هذا الدور، وتنظيم الاجتماعات الفنية والمؤتمرات الصحفية التقديمية بحضور ممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب مسابقة توقع نتيجة كل مباراة التي شهدت مشاركة واسعة من المتابعين.

كما أسهمت المنصات الإخبارية الوطنية المعروفة بالدولة في تسليط الضوء على مباراتي الدور نصف النهائي من خلال متابعة تدريبات كل فريق قبل موعد المباراة وإجراء لقاءات مع المدربين واللاعبين والجماهير وتواجدهم في المناطق الإعلامية المخصصة في الملاعب يوم المباراة.

وخطفت مبادرة الشاشات العملاقة التي تقام للمرة الأولى في ملاعب الدولة، أنظار الجميع، خاصة أنها سنحت للجماهير بالتعبير عن فرحتهم على الهواء مباشرة وبتعليق ووصف معلقي القنوات الرياضية.

وتداول المتابعون، لقطة مميزة جداً للاعب فريق النصر سبيستيان تيغالي الذي عبر عن فرحته بتسجيل الهدف الثالث في مرمى الشارقة بالذهاب إلى الشاشة المخصصة لجماهير النصر والاحتفال مع أفراد عائلته بمناسبة تسجيل الهدف ويوم ميلاده في لقطة معبرة جداً.

من جهته، تقدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، بالشكر والتقدير إلى رعاة الاتحاد الرسميين اتصالات وطيران الاتحاد و ADQ القابضة على دعمهم ورعايتهم للبطولة، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته قنواتنا الرياضية أبوظبي ودبي والشارقة في نقل المباراتين بشكل رائع وجميل.

وأكد الأمين العام، حرص اتحاد الكرة على تنظيم مميز لأغلى البطولات الكروية وإخراجها بالصورة المثالية، مشيراً إلى أن الاستعداد للمباراة النهائية بدأ فعلياً من خلال الاجتماعات المكثفة مع الجهات المعنية.